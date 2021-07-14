الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الأسمدة والملابس الجاهزة

«الإحصاء»: 1.3 مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع

السلع
السلع

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من  السلع تامة الصنع سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 785.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 533.5 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن الملابس الجاهزة جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع تامة الصنع بقيمة 148.7 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 51.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 97.5 مليون دولار، يليها صادرات أسمدة بقيمة 102.8 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 146.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 43.8 مليون دولار.

أضاف الجهاز أن صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بلغت 73.5 مليون دولار خلال أبريل 2021، مقابل 65.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار، وأدوية ومحضرات صيدلة بلغت 24.9 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 14 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.8 مليون دولار خلال عام، وبلاط وأدوات صحية خزفية 23.4 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 8.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات مصر سلع تامة الصنع ملابس جاهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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