بمشاركة مصر.. ليبيا تدعو «الاقتصادية الدولية» لدعم التوافق السياسي

دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، اليوم الأربعاء، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية والتي تشارك فيها مصر، إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيا على إقرار الميزانية العامة للدولة.

وعقدت مجموعة العمل الاقتصادية اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا عبر تقنية الزوم ضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير التخطيط "فاخر ابوفرنة" ممثلا عن وزير الاقتصاد والتجارة وممثلا عن وزير المالية، بالإضافة إلى مستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية برئاسة الوزراء والتعاون الدولي "الطاهر الباعور"، ومستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي "أمحمد الدرويش"، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

كما شارك في الاجتماع، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق البعثة زينينجا، وعضوي فريق العمل ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر بهدف متابعة المسار الاقتصادي.

ودعا سلامة الغويل، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية، إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيا على إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة، أساسه سياسي، وأن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع، موضحًا سعى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية.

وفي ذات السياق، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إنهم في حاجة لتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية، بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب الاكتمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها، لكي ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

النواب يخفق في تمرير الميزانية

يذكر أن مجلس النواب الليبي أخفق أمس الثلاثاء في تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 والمقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية ومن المقرر اسئتناف جلسة النظر في تمرير الميزانية بعد عيد الأضحى.