الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمشاركة مصر.. ليبيا تدعو «الاقتصادية الدولية» لدعم التوافق السياسي

ليبيا
ليبيا

دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، اليوم الأربعاء، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية والتي تشارك فيها مصر، إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيا على إقرار الميزانية العامة للدولة.

وعقدت مجموعة العمل الاقتصادية اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا عبر تقنية الزوم ضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير التخطيط "فاخر ابوفرنة" ممثلا عن وزير الاقتصاد والتجارة وممثلا عن وزير المالية، بالإضافة إلى مستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية برئاسة الوزراء والتعاون الدولي "الطاهر الباعور"، ومستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي "أمحمد الدرويش"، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

كما شارك في الاجتماع، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا  ريتشارد نورلاند، والسفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه  ساباديل، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  منسق البعثة زينينجا، وعضوي  فريق العمل ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر بهدف متابعة المسار الاقتصادي.

ودعا سلامة الغويل، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية، إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيا على إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة، أساسه سياسي، وأن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع، موضحًا سعى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية.

وفي ذات السياق، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إنهم في حاجة لتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية، بحيث  يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب الاكتمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها، لكي ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

النواب يخفق في تمرير الميزانية

يذكر أن مجلس النواب الليبي أخفق أمس الثلاثاء في تمرير مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 والمقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية ومن المقرر اسئتناف جلسة النظر في تمرير الميزانية بعد عيد الأضحى.

ليبيا مصر حكومة الوحدة الوطنية الامم المتحدة طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى