من المطبخ الياباني.. «أوياكودون» أشهر الأطباق الصحية بكوكب اليابان

يسعى البعض إلى تجريب الكثير من الأطعمة المختلفة، كأحد أنواع التغير، في السطور التالية نأخذك بجولة داخل المطبخ الياباني، لتحضير وصفة "أوياكودون" أحد الأطباق الصحية والشهيرة باليابان.

يعد طبق "أوياكودون" من الأطباق الشهيرة في اليابان، حيث يعتبر الطبق المفضل للكثير لمن يتبعون الحميات الغذائية، نظرًا لفوائده الصحية، حيث يتكون طبق “أوياكودون” من البيض والبصل والدجاج، بالإضافة إلى الأرز.

مكونات طبق "أوياكودون"

أرز مغسول جيدًا

200 جرام من الدجاج

حبة بصل

عدد 3 من البيض

مكونات الصلصة:

3 ملاعق كبيرة من صوص الساكي وهو عبارة عن "أرز مخمر"

ملعقة ونصف كبيرة من السكر

3 ملاعق كبيرة من صوص الصويا

كوب كبيرة من الماء

طريقة تحضير طبق "أوياكودون":

تتمثل الخطوة الأولى في تقطيع الدجاج إلى قطع بحجم 2-3 سم، ثم يفرم البصل بشكل طولي على شكل شرائح.

يمزج مكونات الصلصة داخل وعاء، ويتم إضافة الدجاج والبصل وتوضع على نار قوية.

عندما تصل الصلصة إلى مرحلة الغليان، تخفض الحرارة، ثم نقوم بالتغطية ويترك الوعاء حتى يصبح الدجاج والبصل بحالة طرية.

تتمثل الخطوة القادمة في كسر البيض وفصل الصفار عن البياض في وعاءين منفصلين، وبينما تغلي الصلصة على نار هادئة، يتم إضافة بياض البيض.

يتم وضع محتويات القدر على الأرز، ويزين الطبق بشرائح من البصل.

ما معنى أسم الطبق الياباني "أوياكودون"؟

اسم أوياكودون يعني حرفيا "سلطانية الأبوين والطفل"، فهو مستمد من استخدام الدجاج والمتمثل في "الأبوين" والبيض والمتمثل في "الطفل"، فهو من الأطباق القديمة، فهذا الطبق سهل التحضير وصحي، فمكوناته – بغض النظر عن الصلصة – عبارة عن بيض وبصل ودجاج وأرز فقط.

وهناك الكثير من المطاعم في اليابان متخصصة بطبق أوياكودون، حيث كل وجبة مطهية داخل قدر صغير خاص بالعميل.