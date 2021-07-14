تكثيف أعمال النظافة بنطاق 23 لجنة ثانوية عامة بقرية تلة بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال النظافة حول لجان امتحانات الثانوية العامة والتي تجري بنطاق مدينة المنيا حيث قامت برفع تجمعات القمامة حول 23 لجنة بأحياء المدينة والتأكد من وجود بوابات تعقيم بالمدارس كما قامت بغزالة حالة إشغال طريق قام بها صاحب أحد المخابز بقرية تلة.

وقام مصطفى الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال النظافة والتأكيد على اكتمال التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامة بنطاق أحياء المدينة حيث تم تكليف رؤساء القرى والأحياء الواقع بنطاقهم مدارس بها لجان بالمرور على المدراس لمتابعة جاهزيتها والتأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على عمليه الامتحانات ومتابعة حالة النظافة والتأكد من وجود بوابات تعقيم بالمدارس ومن عدم انتشار فيروس كورونا.

كما تابع نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه محمد حسين عضو التفتيش وفاطمة الميهوب عضو إدارة الإعلام انضباط العمل بقريتي تله وبني محمد سلطان والتأكد من وجود العاملين بمقر عملهم وبمراجعه دفتر الحضور والانصراف تبين قيامهم بتقديم إجازات رسمية وانتظام العمل داخل دواوين القرى المذكورة، كما قام بتوجيه إنذار لأحد أصحاب المخابز بعدم إشغال الطريق بقرية تلة بعد رفع إشغاله من الشارع وتحذيره من تكرار وضع الإشغال.

وأكد نائب رئيس المركز والمدينة أن هذه المتابعات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف دوريات لجان المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط في الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية والوحدات القروية وانتظام عمل منظومة النظافة ورفع التجمعات خاصة مع استمرار امتحانات الثانوية العامة بعدد ٢٣ لجنة بقرى المركز وأحياء المدينة.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات المحلية القروية والأحياء ومتابعة انضباط العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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