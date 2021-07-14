محافظ الغربية يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كرَم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، (محمد أنور عبد السلام فهد، محمد أحمد دسوقي إبراهيم، أحمد محمد محمد السيد أحمد صلاح محمد توفيق) متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في نهاية برنامج التدريب الميداني المخصص لهم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة بالديوان.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن المحافظة استضافت على مدار شهرين أربعة من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسي) والمنفذ على مستوى الجمهورية في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم وضع برنامج تدريبي ميداني مكثف داخل أهم المؤسسات والهيئات داخل المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة قدمت كل الدعم وكافة إمكاناتها لمساعدة المتدربين خلال فترة المعايشة من أجل تنفيذ برنامج التدريب الميداني، لتطبيق ما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل عملي وعلى أرض الواقع بشكل يعزز مهارتهم وقدراتهم بما يؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته، متمنياً النجاح والتوفيق للمتدربين في القادم من حياتهم.

وخلال اللقاء، عرض أعضاء البرنامج الرئاسي للحاضرين ملخص للدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي الذي وضعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف كيفية الاستفادة منه في تطوير المؤسسات الحكومية.

يُذْكَرْ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة يتوافق مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.