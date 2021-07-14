بتوقيع تامر حسين وعمرو مصطفى.. أحمد خليل يطرح «عندى استفسار»

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان "عندي استفسار" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

تصوير عندي استفسار



أغنية" عندي استفسار" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد وجيه، و الڤيديو كليب من إخراج عماد قاسم.



جدير بالذكر أن أحمد طرح مؤخراً دويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، تحمل عنوان "كانت أيام" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم، وحقق الديو الغنائي نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 مليون، وتعاون خليل، أيضًا مع عمرو مصطفى في أغنيتين آخرتين وهما الليله إياها، وسلمولي عليه.

في السياق ذاته، تعاون تامر حسين مؤخرا مع أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية في أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

أما عمرو مصطفى فكان قد أثار الجدل بعد هجومه على محمد رمضان مؤخرا وعلّق على أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة بتحفظ أحد البنوك الشهيرة، الخميس، على 6 ملايين من حساباته.

ونشر عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له مع محمد رمضان مصحوبة بتعليق قال فيه: "أنا خضت مشاكل كتيرة جدًا ملهاش قيمة.. وفي برنامج العرافة، رمضان اللي فات، طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه يستفاد بتجربتي ويبطل مشاكل.. لكن للأسف النهاردة اتفاجئت إنه بيقحم اسم "مصر" في مشاكله الشخصية عن طريق محاولة قلب الحقائق بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله".