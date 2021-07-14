الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» توزع منشور إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص على المديريات

محمد سعفان
محمد سعفان

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم، منشورا يتضمن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم توزيعه على جميع مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر.

وتضمن منشور وزارة القوى العاملة الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو، حتى الخميس 22 يوليو الجاري ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، اتخذت عددًا من القرارات المتعلقة بضوابط صلاة عيد الأضحى 2021، والتي يجب اتباعها حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لتفشي إصابات فيروس كورونا بين المصلين، ومن أهم تلك الضوابط:

1 - تقام صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا يُسمح بالصلاة في الساحات أو الملاعب أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة.

2 - يجب ارتداء الكمامات في صلاة العيد.

3 - يتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق.

4 - لا تطول مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق.

5 - غلق المسجد بعد انتهاء الخطبة مباشرة.

6 - ممنوع فتح دورات المياه بالمساجد.

7 - اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلٍ.

8 - ممنوع تناول أي مأكولات أو مشروبات داخل المساجد.

9- الحرص على التباعد الجسدي بين المصلين.

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وزارة القوى العاملة أجازة عيد الأضحى المبارك القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر محمد سعفان وزير القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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