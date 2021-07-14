تراجع مؤشر الدولار.. وارتفاع جديد في اليورو والإسترليني

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال الأسبوع، ليصبح أداؤه أقل من بعض نظرائه في مجموعة العشرة الكبار. وقلص مؤشر الدولار بعضًا من مكاسبه السابقة في جلسات التداول التي أعقبت إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.

وارتفع اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.09% على خلفية ضعف مؤشر الدولار، حيث تمكن اليورو في نهاية الاسبوع من تعويض جزءا من خسائره السابقة ، وذلك بسبب اندفاع المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة التخوف التي سادت نهاية هذا الأسبوع بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا والمعروفة بـ "دلتا"، وفقا لتقارير دولية.

وبنفس الوتيرة، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.56% قبل قيام انجلترا بإلغاء كافة القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في 19 يوليو المقبل. حقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع في سبع من الثماني جلسات التداول الأخيرة وسط تخوف من أن يعيق انتشار فيروس كورونا مسار التعافي الاقتصادي. في هذه الأثناء، حققت العملات الرقمية المشفرة مكاسب بسبب تجاهل المستثمربن لحالة التخوف من الحملات التنظيمية المشددة الأخيرة. واستقرت كل من عملة البيتكوين وعملة الإيثريوم حاليًا عند مستوى 33.5 ألف دولار و2.1 ألفًا على التوالي.

وسجلت المؤشرات الرئيسية بسوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة في أسبوع تداول قصير، مع امتداد المكاسب إلى أسواق الأسهم الأخرى الموجودة بالأسواق المتقدمة. وجاء ارتفاع الأسهم مدعومًا بشكل أساسي من ارتفاع السندات الحكومية المعتدل خلال هذا الأسبوع. وشهد سوق الأسهم الأمريكية مكاسب على الرغم من حالة التخوف التي سادت نهاية هذا الأسبوع بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي في ظل الارتفاع مجدداً في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من مناطق العالم. حقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones مكاسب بنسبة 1.15% و1.24% و0.68% على التوالي، لتتسع بذلك مكاسبهم القياسية، حيث تمكن كل ٍمن المؤشرات الرئيسية من تحقيق مكاسب في ست جلسات تداول من أصل ثمانية جلسات تداول أخيرة. في غضون ذلك، ارتفع مستوى تقلب الأسواق مع ارتفاع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 0.70 نقطة ليصل إلى 16.18 نقطة، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه في عام 2021 البالغ 20.37 نقطة. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.19%، وهو مستوى أقل بقليل عن مستوياته القياسية التي تمكن من الوصول إليها منتصف الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM stocks بنسبة (-2.75%) للأسبوع الثاني على التوالي، ليشهد بذلك أسوأ أسبوع له منذ مايو، حيث جاء انخفاض المؤشر على خلفية تراجع الأسهم الصينية بسبب حملات الحكومة المشددة على شركات التكنولوجيا. كما تكبدت الأسهم الآسيوية خسائر كبيرة خلال الأسبوع بسبب استمرار سلالة فيروس كورونا المعروفة بـ "دلتا" في اجتياح القارة، الأمر الذي أجج المخاوف من عرقلة فرص التعافي الاقتصادي.

وانخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع على الرغم من تمكنها من الاستمرار فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل. ارتفعت الأسعار في بداية هذا الأسبوع بعد ورود أنباء في أواخر الأسبوع الماضي بأن دول (أوبك +) ألغت المحادثات لبحث مصير مستويات إنتاج النفط في الشهور المقبلة، مع عدم تحديد موعدً جديدً للاجتماع. وأوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة مقترحة من دول (أوبك +) لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، وتمديد اتفاق زيادة الإنتاج تدريجيًا حتى نهاية 2022. على الرغم من ذلك، خلال منتصف هذا الأسبوع، أدت خلافات (أوبك +) إلى انتشار حالة من عدم اليقين حول اتجاه إنتاج النفط في المستقبل، مع رهان بعض المحللين على أن الإنتاج يمكن أن يرتفع بدلاً من أن ينخفض، الأمر الذي تسبب في انخفاض حاد في أسعار النفط، واستمر على هذا النحو على مدى جلستي تداول متتاليتين. وأخيرًا، خلال نهاية هذا الأسبوع، ارتفعت الأسعار مرة أخرى وسط انخفاض مخزونات النفط، بالإضافة إلى وجود علامات على ارتفاع طلب الدول الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.