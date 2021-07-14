الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان أثناء التواجد في إحدى حفلات مدينة دبي بالسخرية من نفسه بعد أن وقع مؤخرا على أحد المسارح حيث قام بخلع حذائه قبل الصعود على المسرح ومن بعدها قام بالغناء وقال رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة”.

 

وكان الفنان محمد رمضان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل موسى والذي حقق نجاحا كبيرا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة هبة مجدي وسمية الخشاب ومحمد ريحان وصبري فواز ومنذر رياحنة وسيد رجب وأحمد محارب وآخرون وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة .

 

وقدم رمضان مؤخرا عددا من الأغاني المختلفة كان آخرها أغنية ثابت والتي حققت أكثر من ١٢ مليون مشاهدة بينما يستعد خلال الفترة الحالية لإصدار أغنية جديدة مع عدد من المطربين بنظام الفيديو كليب .

 

وحقق رمضان نجاحات مختلفة مؤخرا وذلك من خلال الأغنيات والدراما وكان له رصيد كبير من الأغاني مثل نمبر وأن وأغنية الأسطورة وأغنية السلطان وغيرها من الأغاني.

 

 وقدم رمضان في الدراما بشكل إجمالي عددا كبيرا من الأعمال الهامة من بينها مسلسل نسر الصعيد والأسطورة ومسلسل ابن حلال ومسلسل زلزال وغيرها من الأعمال.

 

 بينما أجل مشاريعه السينمائية المختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا وحالة النشاط السينمائي الأخيرة وتقليص عدد الحضور .

 

وكان محمد رمضان قد بدأ مشواره الغنائي منذ فترة قصيرة حيث استطاع أن يكون من ضمن نجوم الصف الأول في مجال الراب والغناء محققا أرقاما كبيرة وضخمة .

 

يذكر أن رمضان كان قد أحدث حالة من الجدل بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

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وائل لطفي

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بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

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