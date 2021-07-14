الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: هدايا وتعويضات تصل لـ300 جنيه لمتبرعى بلازما الدم

متبرعي بلازما الدم
متبرعي بلازما الدم

أكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، أهمية افتتاح مكان لتلقي البلازما، قائلة إن مرضى نزيف الدم يحتاجون للحصول على مشتقات الدم، لذا جرى الاهتمام بهذا المشروع الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل رغبة لإيجاد تصنيع محلي للبلازما في كل بلد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت «النحاس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء، إن التبرع بالبلازما يشبه التبرع بالدم، ولكن الجهاز يفصل بين الدم والبلازما الخاصة به، مشيرة إلى أن الأخيرة تمثل 55% من إجمالي حجم الدم.

وأوضحت: «في هدايا هيحصل عليها المتبرعين وهدايا مستمرة للمتبرعين باستمرار وده تعويض لوقت الشخص وبنديله في المرة من 200 إلى 300 جنيه، وممكن يتبرع كل أسبوعين بس مش هنديله فلوس من أول مرة لازم بعد 3 مرات مثلا، ويكون اسمه متسجل نديله الدفعات مكتملة من الفلوس».

وأوضحت أن التبرع يجرى في العباسية والمنيا وطنطا ومدينة السلام وكذلك في المهندسين، ويتيح استقبال الشخص ساعة كاملة لكي يتبرع مع وجود خطة لرفع عدد مراكز التبرع بالبلازما إلى 20.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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