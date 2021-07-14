الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

انقلاب سيارة جنوب
انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 5 آخرون، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي" بمرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى اليوم الواحد والقصير المركزي، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الشيخ سالم- الشيخ الشاذلي" بمرسي علم جنوبي المحافظة، على فور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد والقصير المركزي، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى.

 

وفي سياق آخر، كان شهد طريق الغردقة رأس غارب، انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم (ن س د 2561 ملاكي المنيا)، وبها ستة أفراد (زوج وزوجة وأربعة أطفال)بمنطقة الكيلو 30 طريق "الغردقة - رأس غارب"، إثر انفجار إطارا السيارة الأمامي وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة وإجراء الأشعة اللازمة.

وانتقل اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة غارب للمستشفى للاطمئنان على المصابين وشدد على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدًا أنه لا توجد وفيات بالحادث والمصابين بحالة صحية جيدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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