464 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، أن 464 مجزرا حكوميا على مستوى الجمهورية سيفتح بابه أمام المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان خلال أول ثلاثة أيام فى عيد الأضحى المبارك، موضحا أن تلك المجازر يتوافر فيها أطباء بيطريون للكشف على الأضحية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمجازر، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المجازر المجانية هى المجازر الحكومية وليست الخاصة، لأنه لا يوجد ولاية عليها.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إلى أن هناك استعدادات خاصة لكل المجازر والأطباء البيطريين متواجدون حتى انتهاء عيد الأضحى، وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب وجود مطهرات.