أحمد عز: «العارف» يناقش الغزو الفكري.. وأنتظر ردود فعل أقوى

عبر النجم أحمد عز عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دور يونس في فيلم "العارف" الذي عرض في السينمات بداية من أمس الثلاثاء وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم وذلك في عرض خاص أقيم داخل أحد السينمات بمنقطة التجمع الخامس.

وقال عز في تصريحات لـ"الدستور"، إنه انجذب للفيلم من أول قراءة السيناريو الذي كتبه محمد سيد بشير، مشيرا إلى أنه عمل مختلف تماما عما قدمه في السابق، مؤكدا أن العمل يناقش قضايا الغزو الفكري بعيدا عن الغزو بالسلاح واستهداف الدول بالأسلحة ولكن من خلال التكنولوجيا.

وأضاف "عز" في تصريحاته أنه بذل جهدا كبيرا لخروج العمل بهذا الشكل للجمهور، متمنيا أن يلقى ردود أفعال أقوى من التي تلقاها منذ يومين، مشيرا إلى أن العمل يحمل كثير من الرسائل الهامة.

وانطلق عرض فيلم "العارف" بجميع دور العرض اليوم الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكان أبطال الفيلم قد روجوا للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيسبوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وأعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيسبوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.