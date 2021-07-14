الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق محل قطع غيار سيارات بالسلام

حريق محل قطع غيار
حريق محل قطع غيار سيارات بالسلام

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة عن انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل قطع غيار سيارات بالسلام ؛ للوقوف علي سبب الحريق وبيان ما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه. 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الأربعاء، من السيطرة على حريق شبّ داخل محل قطع غيار سيارات في منطقة السلام دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة السلام وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأدلة الجنائية انتقال معاينة حريق محل السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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