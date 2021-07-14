الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية»: ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بطنطا أول

ضبط مخزن مستحضرات
ضبط مخزن مستحضرات

نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظه الغربية، من ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بدائرة أول طنطا، بمحافظة الغربية وبداخله ٦٩٧٨عبوة تقدر قيمتها بمبلغ ٤٥٠٠٠٠ ألف جنيه تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة. 

جاء ذلك بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، وأمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، بمديريه الصحة بالغربية معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائرة قسم أول طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية بعد تشكيل حملة مشتركة اليوم الأربعاء، وتمكنت من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.

صحة الغربية ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بطنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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