الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محلل اقتصادي: توقعات بخفض نسبة الدين لـ85% خلال عامي 2023 ـ 2024

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي، أن أهم ركائز الموازنة العامة الدولة والتى فرضت التعامل مع جائحة كورونا واستمرار تداعياتها، المحافظة على العديد من التوازنات الاقتصادية والمالية منها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، من ناحية، والعمل على استقرار نسب الدين العام بل وخفضها للحدود الآمنة دولياً، من خلال خفض العجز الكلى، بجانب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.

 

وقال عبد المنعم لـ«الدستور»، إن اتجاه النزول لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بداية من عام 2021- 2022 من ناحية أخرى ومن المستهدف خفض نسبة دين أجهزة الدولة والوصول بها الى معدلات أكثر استدامة تتراوح إلى مستوى أقل من نسبة 85% إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2023- 2024، مقارنة بنسبة 108% في يونيو 2017.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن السياسة المالية تستهدف تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فمن المستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى نحو 13 %من الناتج المحلى الإجمالي والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ 5,. % من الناتج المحلي سنويًا)، من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة. 

تراجع مستوي الدين خلال 2023_2024

 

كما أوضح المحلل الاقتصادي، أن الموازنة تهدف إلى استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومداخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

على صعيد آخر؛ أردف المحلل الاقتصادي، أن تسعى الحكومة لخفض معدلات نمو الإنفاق العام إلى 12.5%، مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلًا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة.

ركائز الدكتور عبد المنعم السيد خفض نسبة الدين خلال عامي 2020 2023 مغربية يكشف الموازنة العامة أبرز التزاماتها أثناء جائجة كوورنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى