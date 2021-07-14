غدًا.. «محلية البرلمان» تبحث مشكلات محافظة السويس

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس) حول معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلومترا، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.

وتناقش الطلب الإحاطة الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وكانت قد ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط بأستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

ووجه دسوقي، انتقادات لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بسبب مشاكل الطرق المرصوفة، وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي يناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، اليوم، إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا.

وانتقد دسوقي عدم عرض المحافظ خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف وقال "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف في المدن والمراكز".

وطالب دسوقي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة. وقال "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".

من جهته قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف".

وأشار إلى أن عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوارع لتليق بمحافظة أسيوط، وقال: "خصصنا مبلغ ضخم لرصف المحافظة"، كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، وقال "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذبة في المحافظة كيف نرصف طريق".