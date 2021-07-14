الجمعية المصرية لشباب الأعمال تلتقي ممثلي كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية

التقى المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، مع ممثلي كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية عبر تطبيق zoom، بهدف بحث البرامج التي تقدمها الكلية لمنظمات الأعمال في مختلف القطاعات.



وكشف الشنواني، أنه اتفق مع ممثلي كلية الأعمال على توفير عدد البرامج المختلفة التي تقدمها الكلية في مجالات التدريب والبزنس الخاص برجال الأعمال، مضيفا: "نسعى لتوفير مزايا متعددة لكافة أعضاء الجمعية، وتسهيل الأمور عليهم في الفترة المقبلة.



وأضاف الشنواني، أن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال الفترة الماضية مع العديد من الجامعات الخاصة بهدف توفير برامج مخفضة تصل لـ 10% لأعضاء الجمعية ، حيث يستهدف مجلس إدارة الجمعية من خلال تلك الاتفاقيات على دعم مجالات الأعضاء من خلال دورات وتدريبات تأهيله مختلفة.



جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الأعمال بجامعة النيل، حيث يستهدف البرتوكول تبادل البرامج المختلفة التى تتيح الفرصة للأعضاء للحصول على برامج تعليمية مختلفة بأسعار مخفضة للجمعية، بالإضافة الى إستفادة شباب الجامعة من خدمات الجمعية فى إطار اهتماماتهم عن طريق webinars.



وقال بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن"شباب الأعمال"، تسعى خلال عملها وأنشطتها المختلفة الفترة القليلة الماضية تعزيز ودعم الأعضاء وتوفير كافه الخدمات التي من شأنها دعم أعمال الأعضاء بمختلف النواحي، مضيفاً: "استطعنا خلال فتره وجيزه تقديم نوعيات مختلفة من الخدمات لأعضاء الجمعية، بالإضافة إلى لقاءات متعددة الأطراف سواء كانت حكومية أو غير ذلك، بهدف توعية كاملة للأعضاء وتوفير خدمات لهم من جانب آخر.



وأشار الأمين العام للجمعية، أن اتفاقية التعاون الذي جرى التوقيع عليه مع كلية الأعمال بجامعة النيل، ليست الوحيد الذي تسعى إليه شباب الأعمال لخدمة الأعضاء، بل نتطرق خلال الفترة المقبلة لمزيد من التعاون مع جامعات وهيئات ومؤسسات داخليه وخارجيه عربيه وافريقيه نسعى من خلال تلك التحركات إلى تسريع وتيرة العمل داخل شباب الأعمال، وإشراك كافة اللجان والأعضاء في آليات العمل التي يسير عليها مجلس الإدارة الحالي، بالاضافة إلى توفير كافة إمكانيات الجمعية لأعضائها بصورة أكبر قوة من ذي قبل.