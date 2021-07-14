«الدستور» تنشر 3 قصائد من ديوان «جحيم» ألقاها محمد أبو زيد في منتدى «سيا» الثقافي

احتفى منتدى سيا الثقافي بديوان "جحيم" الفائز بجائزة الدولة التشجيعية للشاعر محمد أبو زيد.

واليكم ٣ قصائد من ديوان " جحيم" :



- وبالباقي علكة

ذات يوم سنشتري الأيام من الصيدليات

والحوانيت على الطرق السريعة،

في عبوات صغيرة سهلة الفتح

أسبوع،

أسبوعان،

شهر على الأكثر (للحجم العائلي)

لأوقات صاخبة، وحزينة، ومريعة.

لن يشتري الأغنياء المدينة بكل محلاتها

كما خمنتم

لا يوجد إقبال كبير

كما قد تتوقعون

سيكون الناس قد ملّوا الحياة

وفضلوا الذهاب إلى الأسواق السوداء وعيادات الإجهاض للتخلص من أيامهم الباقية

أو مقايضتها جميعًا بعود كبريت أو لحظة واحدة حقيقية

ذات يوم..

ستكون هناك صيدليات مغلقة،

حوانيت صغيرة مهجورة

على الطرق السريعة،

ذئاب تعوي

ولا شيء.



- كم الساعة الآن؟

ولدت بساعة على معصمي

يتطاير منها الزمن

كأوراق رزمانة على الحائط

في كل مكان أرحل منه

تجدون خلفي العقارب

في كل مكان أحط به

أضع الأيام مع البيض

في إناء السلق، ثم أنام.

في الليل

أراقب عمري يتناقص في المنبه

مثل كوب شاي

أرتشف منه في بطء

أمضغ التفل

ولا أفكر في المرارة

لكن في الجذام الذي التهم وجهي

أسمع عواء

أقول: لعلها الأيام تريد أن تمضي.

لكني أعرف أن العواء مني.



- حروب لا نهائية

ذات يوم ستتعطل الحرب

فنهرول سريعًا إلى أماكننا القديمة

نفتح الأبواب

فنجد الجثث في السرائر،

رماد المصطافين على الشاطئ،

بقايا النادل في المقهى، مقابر الأطفال في ملعب الكرة

ربما ساعتها، نعيد ماكينة الحرب إلى العمل

حتى لا يفجعنا الغياب.

وقال الناقد الأدبي الدكتور يسري عبد الله خلال مناقشته ديوان “جحيم” في اولى فعاليات منتدى سيا الثقافى، إن الديوان هو امتداد لمشروعه الشعري الذي سبقه 7 دواووين شعرية، لافتا إلى أن العالم الذى عاينه محمد أبو زيد في ديوانه الأخير هو أكثر حرية من العالم الذي سبق أن تناوله في دوواوينه التى نشرت من قبل.

جدير بالذكر أن الكاتبة صفاء النجار دشنت قبل قليل فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا - Sia الثقافي، برعاية الكاتب أحمد الخميسي والناقد يسري عبد الله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في الآداب هذا العام: الشاعر محمد أبو زيد، والروائي أحمد الصادق.



وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن جوائز الدولة التشجيعية وفاز بها في الآداب كل من:

دراسة في شعر النهضة في مصر، حجبت.

استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، الراحل الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة، كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل".

ديوان شعر فصيح: محمد أبو زيد محمد عبد اللاه "محمد أبو زيد" عن ديوان بعنوان "جحيم".

ديوان شعر عامي: محمد شعبان شوقي محمد "محمد شعبان"، ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي".

رواية خيال علمي: أحمد محمد أحمد الصادق "أحمد الصادق" برواية بعنوان "هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود".

مجموعة قصصية، المهندس أحمد خالد محمد داود، مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس".

ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي السيد السيد مهران "حمدي مهران" ترجمة كتاب بعنوان "حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني".

رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب، الفنانة إسراء محمد علي حديري "إسراء حديري" رسوم كتاب بعنوان "نملة الكتاب وكتاب النملة".