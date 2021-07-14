الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى فى المساجد

صلاة العيد
صلاة العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة فيما يتعلق بشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بحيث تقام هذه الشعائر فى المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

كما أكد الدكتور مدبولى على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقرارى وزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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