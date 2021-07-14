إصابات كورونا تواصل ارتفاعها فى لبنان

واصلت أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعها في لبنان، حيث سجلت وزارة الصحة العامة اليوم، 517 إصابة جديدة بالفيروس بينهم 499 حالة لمقيمين و18 حالة لوافدين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 548972 حالة .

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل حالتي إصابة بين العاملين في القطاع الصحي، فيما بلغ عدد الحالات التي تكرر إصابتها بالفيروس 33 حالة.

وأوضح التقرير تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 7881 شخصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 494 حالة جديدة، كما رفعت مستوى التفشي المجتمعي للفيروس إلى المستوى الثاني بعد عدة أسابيع من الحفاظ على التفشي في المستوى الأول.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن 60% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي نتيجة متحور دلتا الذي ظهر في البلاد خلال الشهر الجاري.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.