الفيلم المصرى «ريش» يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان كان

في «أسبوع النقاد»

حصد المخرج عمر زهيري الجائزة الكبرى بفيلمه “ريش” وذلك ضمن مسابقة أسبوع النقاد على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الجديدة.

وكان فيلم “ريش” قد عرض للمرة الأولى مساء أمس الثلاثاء ضمن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، والذي يعتبر عرضه العالمي الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالمهرجان، وذلك بحضور المنتج محمد حفظي وعدد كبير من محبي وعشاق السينما وصناع العمل، ولاقى إشادات كبيرة من الحضور والمشاهدين له.

قصة الفيلم



“ريش” هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغيير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج.

الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

6 سنوات من التحضير

ونطلقت التحضيرات الأولى للفيلم في عام 2015، وبعدها تم اختيار صناعه من خلال مكاتب "الكاستينج"، ويطل علينا العمل بعد نجاح فيلمنا المصري "ستاشر" خلال منافسات المهرجان في عامه السابق بمسابقة الأفلام القصيرة وتتويجه بلقب المسابقة، ليكون سببًا في احتلال الفيلم المصري مكانة جيدة في المهرجان هذا العام .

الفيلم المصري "ريش"، وهو عمل من تأليف أحمد عامر ومن إخراج عمر الزهيري، وشارك في مهرجان كان وذلك ضمن أسبوع النقاد الذي يتكون من سبعة أعمال مختلفة، ويفتتح بفيلم من خارج المسابقة هو "روبوست" للمخرجة كونستانس ماير، مع النجم جيرار ديبارديو، وينطلق في الفترة ما بين 7 إلى 15 يوليو.