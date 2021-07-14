أحمد الخميسى: منتدى «سيا» الثقافي لجميع المثقفين ودوره ربط الإبداع بالواقع

انطلقت منذ قليل فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا - Sia الثقافي برعاية الكاتب أحمد الخميسى والناقد يسرى عبدالله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى الآداب هذا العام وهم: الشاعر محمد أبوزيد، والروائي أحمد الصادق، والذي أدارته الكاتبة صفاء النجار.

وحضر الصالون الدكتور أحمد الخميسي والذي يمثل الجسر بين المبدعين الكبار والشباب، والذي يشارك بإبداعاته في صفحة “مرايا الإبداع” بجريدة “الدستور” التي تنشر يوم الأحد من كل أسبوع، وبمشاركة الشاعر محمد أبو زيد، والروائي أحمد الصادق.

وأكدت الكاتبة صفاء النجار، أن الكاتب أحمد داود اعتذر عن حضور الندوة لانشغاله بأعماله في العاصمة الإدارية.



وقال الكاتب الدكتور أحمد الخميسي، إنه يتمنى أن يشارك جميع الحضور بمقترحات حول الندوات المقبلة لمنتدى "سيا" الثقافي.

وأضاف" الخميسي"، أن منتدى "سيا" هو لجميع المثقفين المصريين والعرب ويتركز دوره في ربط الإبداع والثقافة بالواقع خاصة في ظل انعزال المشهد الإبداس عن الواقع.



وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن جوائز الدولة التشجيعية وفاز بها في الآداب كل من:

دراسة في شعر النهضة في مصر، حجبت.

استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، الراحل الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة، كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل".

ديوان شعر فصيح: محمد أبو زيد محمد عبد اللاه "محمد أبو زيد" عن ديوان بعنوان "جحيم".

ديوان شعر عامي: محمد شعبان شوقي محمد "محمد شعبان"، ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي".

رواية خيال علمي: أحمد محمد أحمد الصادق "أحمد الصادق" برواية بعنوان "هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود".

مجموعة قصصية، المهندس أحمد خالد محمد داود، مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس".

ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي السيد السيد مهران "حمدي مهران" ترجمة كتاب بعنوان "حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني".

رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب، الفنانة إسراء محمد علي حديري "إسراء حديري" رسوم كتاب بعنوان "نملة الكتاب وكتاب النملة".

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