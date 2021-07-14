صفاء النجار تطلق أولى فعاليات منتدى«سيا» الثقافى بحضور الخميسى وعبدالله

للاحتفاء بالفائزين بجوائز الدولة التشجيعية في الآداب

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا - Sia الثقافي برعاية الكاتب أحمد الخميسي والناقد يسري عبدالله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في الآداب هذا العام؛ وهم: الشاعر محمد أبو زيد، القاص أحمد داوود، والروائى أحمد الصادق، والذى أدارته الكاتبة صفاء النجار.

وقالت الكاتبة صفاء النجار، إن منتدى "سيا" هو لجميع المثقفين المصريين والعرب، ويتركز دوره فى ربط الابداع والثقافة بالواقع خاصة في ظل انعزال الإبداع عن الواقع؛ في إطار من التعددية.



وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن جوائز الدولة التشجيعية وفاز بها في الآداب كل من:

دراسة في شعر النهضة في مصر، حجبت.

استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، الراحل الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة، كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل".

ديوان شعر فصيح: محمد أبو زيد محمد عبد اللاه "محمد أبو زيد" عن ديوان بعنوان "جحيم".

ديوان شعر عامي: محمد شعبان شوقي محمد "محمد شعبان"، ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي".

رواية خيال علمي: أحمد محمد أحمد الصادق "أحمد الصادق" برواية بعنوان "هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود".

مجموعة قصصية، المهندس أحمد خالد محمد داود، مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس".

ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي السيد السيد مهران "حمدي مهران" ترجمة كتاب بعنوان "حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني".

رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب، الفنانة إسراء محمد علي حديري "إسراء حديري" رسوم كتاب بعنوان "نملة الكتاب وكتاب النملة".

received_344534820581752

received_213110680581567

received_517723446111735