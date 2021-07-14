الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

بعث محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قال شعراوي، في برقيته: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات"، داعيا المولي عز وجل في هذه المناسبة الدينية الكريمة أن "يبارك في جهودكم المخلصة وتتحقق لمصر أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والتنمية والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

ومن المقرر أول يحل أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء المقبل وذلك بحسب الحسابات الفلكية، حيث إنه من المقرر أن تأتي وقفة عرفات يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى الاثنين المقبل وتنتهي السبت 24 يوليو، بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى إجازة العيد، على أن تكون العودة إلى العمل في جميع المصالح الحكومية يوم الأحد الموافق 25 يوليو.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بضم يوم الأحد الموافق 18 يوليو إلى إجازة العيد وبذلك ستكون الإجازة 9 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 16 يوليو حتى السبت 24 يوليو.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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