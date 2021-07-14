الغربية: لن يُسمح بأى أعمال بناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال

أكد طارق رحمي محافظ، الغربية، أن شروط البناء الجديدة لا تسمح بالقيام بأي نوع من أعمال البناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال من الحي أو المركز التابع له.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقِدَت، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لشرح اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ برصد كافة المعوقات التي تواجه منظومة تراخيص البناء الجديدة لرفعها للجهات المختصة مع تكثيف حملات الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحسم مع أي مخالفة لتلك الاشتراطات التي وضعتها الدولة من أجل تقنين وتنظيم عملية البناء العشوائية وحفظ حق المواطن والدولة في مظهر حضاري يليق بالجميع.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق مسيرة شبابية من تنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، للاحتفال بمرور سبعة أعوام من الإنجازات وانطلاق الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور نواب المحافظة من أعضاء المجالس النيابية (عبدالمنعم شهاب، اللواء غباشي بدير، سامح حبيب) وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأكد رحمي أنه من حق الجميع أن يفتخر بما حققه الشعب المصري من إنجازات على مدار ٧ سنوات في الجمهورية الجديدة في ظل وجود القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كانت له الرؤية الواضحة لأن تعود مصر إلى مكانتها المعهودة، مشيرا إلى أن احتفال اليوم يأتي ضمن احتفالات المحافظة بأعياد ثورة يونيو المجيدة التي فتحت الطريق لعهد مشرق من النجاح والإنجازات.

بدأت المسيرة، التي شارك فيها أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين، بالأنشطة من شارع ٣٠٦ بمنطقة الاستاد حتى مبني مديرية الشباب والرياضة، تلاها التجمع في قاعة المؤتمرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة لعرض فيديو عن إنجازات الشباب والرياضة على مدار سبع سنوات إلى جانب تكريم أسر الشهداء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.