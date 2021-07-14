ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه بالبحيرة

تمكن رجال مكافحة المخدرات من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه في البحيرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط 2 من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، 25 عبوة قطرة مؤثرة، مبلغ مالى، 8 قطع مشغولات ذهبية، هاتف محمول) .. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين جنيه تقريباً,، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.