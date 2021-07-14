الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين شكرى ونظيره الماليزى بشأن الإعداد للجنة المشتركة

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي هشام الدين حسين، وتباحثا خلاله حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.

كما تناول سامح شكري وهشام الدين حسين الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسئولي وزارتي خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

 

شكري يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز علاقات التعاون 

وكان وزير الخارجية، عقد في 31 مايو الماضي، لقاءً عبر "الفيديو كونفرانس" مع نظيره الماليزي بهدف تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلديّن، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

 

وصَرّحَ السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا حرصهما على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتحقيق نقلة في المجالات ذات الأولوية لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وبما يُلبي تطلعات الجانبين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق أيضاً إلى التطورات ذات الصلة بجائحة "كورونا" وسبل تعزيز القدرات الوطنية والجهود الدولية المبذولة للاستجابة لتداعياتها. 

سامح شكري مصر ماليزيا هشام الدين حسين كوالالمبور

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وائل لطفي

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