الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب 3 ثانوية.. تنبيه مهم من «التعليم» بشأن مادة الكيمياء

طلاب
طلاب

نبّهت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الصف الثالث الثانوي (الشعبة العلمية) بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء في الثانية من مساء غد الخميس عبر منصة حصص مصر، وصفحة الوزارة الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأكدت وزارة التعليم أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة رصدت 9 حالات غش للطلاب وهم:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.
- الطالب "ا.م.ا" بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته عدد 2 تابلت مهكر.
- الطالب "ا.ع.م" بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.
- الطالب "ا.م.ع" بإدارة كوم امبو بمحافظة اسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى إجابات.
- الطالب "م.ب.ع" بإدارة كوم امبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.
- الطالب "ا.م.ا" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.
- الطالب "م.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.
- الطالبة "ه.ا.ف" بإدارة زفتا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.
- الطالب "م.ى.ا" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

محافظة صور اللغة العربية التعليم الفنى الفن محافظة المنيا مسؤولين كيمياء مركز مالي

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