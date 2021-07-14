الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذًا لتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس (صور)

مساعدات طبية للأشقاء
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين؛ استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

ومن جانبهم أعرب الجانب التونسى عن عميق  شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل
جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس
مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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تنفيذًا لتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس (صور)

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