الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب مؤازرة تونس في محنتها

محمد المنفي
محمد المنفي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، كتاباً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطلب منه تسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

وبحسب مكتب المجلس الإعلامي شدد الرئيس على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الشعب التونسي من مواجهة الجائحة، مبررا ذلك بحرص المجلس والشعب الليبي على مؤازرة تونس في محنتها.

وتفاقم الوضع الوبائي في تونس حيث تسبب في سقوط ضحايا بمعدل يفوق 100 حالة وفاة يوميا وإصابات قياسية ناهزت في أقصاها 10 آلاف إصابة.

في سياق متصل، بعد تشديد منظمة الصحة العالمية على خطورة الوضع في تونس، طالب الجيش التونسي خريجي التخصصات الطبية وشبه الطبية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، المسارعة بالتقدم من أجل المشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

كما دعت وزارة الدفاع التونسية، من لم يتجاوز السن القانونية من خريجي التخصصات الطبية وشبه الطبية إلى التقدم بداية من اليوم 14 يوليو الجاري، إلى مراكز التجنيد لوضعهم على ذمة وزارة الصحة التونسية، للمشاركة في عمليات مواجهة الوباء.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المجلس الرئاسى الليبى الدبيبة تونس الشعب التونسي كورونا

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