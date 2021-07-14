المؤلف أمين جمال يكشف كواليس أول يوم تصوير لفيلم «زومبي»

أعلن المؤلف أمين جمال انطلاق أولى أيام تصوير مشاهد فيلم “زومبي” اليوم الأربعاء، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وشارك “أمين جمال” الصورة الأولى من كواليس أولى مشاهد العمل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق عليها قائلًا: "بسم الله .. توكلنا علي الله

فيلم #زومبي

بطولة: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، والأستاذ أشرف عبدالباقي

تأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد

إنتاج: السبكي فيلم للإنتاج الفني (أحمد السبكي - كريم السبكي)

إخراج : عمرو صلاح".

ويجسد الفنان ضمن الأحداث دور مطرب مهرجانات يدعى “حمادة بطة”، يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويقوم "ربيع" بتقديم عدد من الأغاني بالفعل ضمن الأحداث بصوته.

والفيلم يتناول بشكل كوميدى تجربة “الزومبي”، حيث ينتمي إلى نوعية الرعب الكوميدي ويقدم معالجة جديدة وساخرة لتحول البعض إلى زومبى فى مصر.

ويشهد الفيلم اجتماع علي ربيع وحمدي الميرغني في عمل سينمائي للمرة الأولى أيضًا، بعدما تعاون علي ربيع مع محمد عبدالرحمن في فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

من جهة أخرى، شارك علي ربيع في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أحسن أب”، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول اللص مختار، الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة من بخل والده، وبمحض المصادفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدي وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.