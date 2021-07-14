ألمانيا: تطعيم 44% من السكان ضد كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الأربعاء، عن أن 7ر43% من سكان البلاد تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن الحصيلة اليومية للجرعات التي تم إعطاؤها أمس الثلاثاء وصلت إلى 736 ألفا و31 جرعة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل وصل إلى نحو 4ر36 مليون شخص.

وأضاف معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن أكثر من 49 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من التطعيم على الأقل بما يعادل 9ر58% من سكان البلاد، ووصلت هذه النسبة في ولاية بريمن إلى أكثر من 68% وهي النسبة الأعلى بين الولايات الألمانية الـ16، وفي المقابل، سجلت ولاية سكسونيا النسبة الأدنى بـ1ر50%.

وأوضحت بيانات المعهد أن ولاية زارلاند هي صاحبة أعلى نسبة لمن تلقوا التطعيم الكامل بـ9ر47% متقدمة على ولاية شمال الراين ويستفاليا، فيما تم تسجيل أدنى نسبة لهؤلاء في ولاية براندنبورج بـ40%.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.