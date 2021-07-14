الأمير ويليام يهاجم العنصرية.. ومغنية بريطانية: تعلم من مشاكله مع ميجان

أشادت المغنية البريطانية جيسي جي بالأمير ويليام لموقفه العلني ضد الإساءات العنصرية التي تلقاها العديد من أعضاء فريق إنجلترا لكرة القدم، مؤكدة على أن ذلك يظهر أن العائلة المالكة تتعلم من تداعيات ميجان ماركل، والنار التي فتحتها عليها بشأن قضايا العنصرية الخاصة بتخوفهم من لون ابنها آرتشي.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو في فشلوا في تسديد ركلات الجزاء ليلة الأحد، حيث سقطت إنجلترا خاسرة في نهائي بطولة أوروبا 2020 بركلات الترجيح وتعرض الثلاثي على الفور لتصريحات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الأمير وليام الذي حضر المباراة مع زوجته كيت وابنهما الأمير جورج التعليقات بأنها "مقززة"، وأصدر دوق كامبريدج بيانًا قال فيه: "لقد سئمت من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا بعد مباراة الليلة الماضية".

وتابع: من غير المقبول تمامًا أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك المقيت، يجب أن يتوقف الآن ويجب محاسبة جميع المتورطين.

وفي حديثها إلى TMZ رحبت المغنية جيسي جاي بتصريحات الأمير، وقالت إن العنصريين يستخدمون كرة القدم فقط كذريعة لنشر الكراهية، لكنها اعترفت بتشجيعها لعدد من الأشخاص الذين دافعوا عن اللاعبين.

وعندما سألت عما إذا كانت تعليقات ويليام قد أظهرت أن العائلة المالكة تتعلم من تجربتها مع ميجان، قالت "بالتأكيد.. يمكنك فقط علاج أي شيء تم الكشف عنه، ومهما كان الأمر غير مريح، يجب إجراء المحادثة."

وتابعت: "أعتقد أنه من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى يحتاج الجميع للحديث عن العنصرية وإلى أي مدى لا تزال موجودة بالفعل وهل هي موجودة ويجب أن يكون هناك تغيير".

وسرعان ما أدان العديد من المعجبين واللاعبين والوجوه الشهيرة الإجراءات المثيرة للاشمئزاز التي أعقبت اللعبة، في حين أعلن موقع تويتر أيضًا أنه حذف أكثر من 1000 تغريدة عنصرية يوم الاثنين.