كريم عفيفي: فيلم «زومبي» سيافجئ الجمهور

أعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته بالمشاركة في فيلم " زومبي"، الذي يجري تصويره حاليا، معتبرا أن الفيلم نقلة ومفاجأة للجمهور.



وقال عفيفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه يظهر في الفيلم بصورة جديدة وشكل مختلف تماما عن أي عمل آخر، وسعيد بخوض التجربة مع صديق عمره علي ربيع الذي يحب العمل معه بسبب العشرة والروابط الكبيرة بينهما.



وأشار إلى أنه يفكر في التنويع والتغيير الدائم والظهور بشكل مختلف، وسيحاول أن يراه الجمهور في الفيلم بصورة مغايرة ومختلفة، معربا عن سعادته بالنجاح الذي وصل إليه ويعمل على تطوير نفسه باستمرار للحفاظ على هذا النجاح من خلال أعمال تعجب الجمهور.



ولفت عفيفي إلى أنه يحب تقديم الأدوار التي بها كوميديا ودراما ويسعى لاختيار أعمال تضيف له في مسيرته الفنية ولا تأخذ منه.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد علي ربيع خلال العمل شخصية مطرب شعبي، يتعرض للعديد من المواقف بسبب إصراره على الغناء.



وانطلق اليوم تصوير أول مشاهد الفيلم في منطقة المعادي، والتي تجمع علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي المرغني.



ويشارك في بطولة الفيلم أشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.