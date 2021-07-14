وزير فلبينى: بايدن يشبه «روزفلت» وأمريكا فازت في حرب لقاحات كورونا

قارن وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية فرانكلين روزفلت، قائلا: إن نجاح الولايات المتحدة في تطعيم سكانها ضد كورونا أظهر أن الديمقراطيات متفوقة على الأنظمة الاستبدادية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنياء: أن لوكسين، في تصريحات له اليوم الأربعاء خلال اجتماع لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أشاد بإدارة بايدن لتوزيعها الأموال وجرعات اللقاح على دول ذات دخل أقل من خلال مبادرة كوفاكس التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، مع دعم اقتراح للتنازل عن حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات، ومشيرا إلى أن ما يقرب من نصف سكان أمريكا البالغ عددهم 330 مليون نسمة قد تم تطعيمهم بالكامل، أعلن لوكسين أن "ديمقراطية بالمجان للجميع مجدية".

وقال: "هذه نهاية الجدل الاستبدادي ... الأنظمة الاستبدادية، المنتخبة أو المفروضة، تتساقط في كل مكان".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الفلبين واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، مع تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون حالة وأكثر من 26 ألف حالة وفاة.

وتتوقع الفلبين 3.2مليون جرعة من لقاح كورونا الذي طورته شركة جونسون آند جونسون الشهر، وهي كمية تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال برنامج كوفاكس، حسبما قال كبيرمسؤولي اللقاح في الفلبين،كارليتو جالفيز، يوم الإثنين.