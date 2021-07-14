الفنان محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

حرص المطرب محمد رشاد، على زيارة مركز أورام الفيوم اليوم الأربعاء، وذلك في أول زيارة له لمحافظة الفيوم.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

وقام "رشاد" بجولة داخل مركز أورام الفيوم، بصحبة الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أحمد عرندس أمين الصندوق، والمحاسب محمد باهي المدير الإداري والمالي، وسيكا سمير مدير أعماله.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

وأعرب "رشاد" عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة أهالي محافظة الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، كما أشاد بالمجهود المبذول من مجلس الإدارة والعاملين بمركز الأورام، من أطباء وموظفين، والإنجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية، ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والأشعة التشخيصية "الماموجرام"، والأشعة المقطعية، ووحدة العلاج الإشعاعي، وحدة قياس كثافة العظام.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

وعبر "رشاد"، عن إعجابه الشديد بالتطور الكبير الذي يحرص عليه مجلس إدارة والعاملين بمركز الأورام، وذلك من خلال استكمال الدور الرابع، الذي بدء المركز في إنشائه، ويشمل وحدات جراحة مناظير الجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والإشعة التداخلية.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

وناشد "رشاد" زملاءه الفنانين بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم أهالي محافظات شمال الصعيد.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

وفي ختام الزيارة تقدم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم بالشكر للمطرب محمد رشاد، على زيارته ودعمه لأهالي الفيوم وشمال الصعيد، وأهدى له درع مركز الأورام، تقديرا لدعمة وزيارته لمركز أورام الفيوم.

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم

من جهة أخرى، حقق المطرب محمد رشاد نجاح كبير مؤخرًا بأغنيته أنا مش شمتان، فبعد طرح الأغنية كانت من الفيديوهات الرائجة "ترند" اليوتيوب وبعد أيام قليلة وصلت مشاهدات الكليب لأكثر من مليون مشاهدة .

الأغنية الجديدة للمطرب محمد رشاد "أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير وحرص رشاد على توجيه الشكر لجمهوره الذي يدعمه ويسانده دائما وعلى آرائهم الإيجابية في الأغنية التي أسعدته بشكل كبير يذكر أن آخر اغاني محمد رشاد كانت "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم وينوي رشاد تكثيف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة بعدد من المفاجآت المميزة.