حصيلة يومية قياسية.. فيتنام تسجل قرابة 3 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ما مجموعه 2924 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في حصيلة يومية قياسية جديدة.

ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 2229 حالة في مدينة هوتشي منه، التي تعد حاليًا بؤرة تفشي الفيروس في البلاد، ما رفع إجمالي الحالات التي سجلتها المدينة في أحدث موجة من إصابات (كوفيد- 19) إلى 18 ألفًا و802 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها المدينة أكثر من ألفي حالة في اليوم.

وتشهد فيتنام ارتفاعًا حادًا في الإصابات المحلية بكوفيد- 19 وسط موجة إصابات بدأت في 27 أبريل، سجلت منذ بدايتها 33 ألفًا و858 إصابة محلية.

وفي المجمل، سجلت البلاد منذ بداية الجائحة أوائل العام الماضي 37 ألفًا و343 إصابة حتى اليوم.

كما أعلنت الوزارة أن حصيلة وفيات (كوفيد- 19) في البلاد ارتفعت إلى 135 حالة وفاة، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة اليوم.

من ناحية أخرى، أفادت الصحيفة بأن وزارة الصحة وزعت اليوم أكثر من مليوني جرعة من لقاح "موديرنا"، والتي تبرعت بها الولايات المتحدة.

وحتى يوم الثلاثاء، تلقى أكثر من أربعة ملايين شخص في فيتنام جرعة واحدة على الأقل من لقاح "أسترازينيكا" من بينهم أكثر من مليونين و800 ألف شخص تلقوا الجرعتين.

وتستهدفت البلاد تطعيم 70 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 96 مليونا بحلول أبريل 2022، والانتهاء من تطعيم نصف سكانها البالغين خلال العام الجاري.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.