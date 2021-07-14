الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الحلبوسى» يدعو لعقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية

محمد الحلبوسى
محمد الحلبوسى

دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية لمعالجة الأوضاع في ذي قار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع فى نبأ عاجل.

يأتى ذلك عقب حادث حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذى قار الاثنين الماضى، والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان الحلبوسي، أعلن صباح اليوم، تكليف لجنة الصحة النيابية بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين (ع) بذي قار، للكشف عن اسباب الحادث وتحديد المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس بالسرعة الممكنة.

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، عن أبرز مهامها الخاصة بالتحقيق في ملف حريق مستشفى الحسين في ذي قار.

وأكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أنها ستزور محافظة ذى قار غدا الخميس.

وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية فالح الزيادي، إن عمل لجنة التحقيق النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب سيبدأ غدا الخميس، موضحا أن وفدا من لجنة الصحة والبيئة سيذهب الى محافظة ذي قار للوقوف على اسباب الحادث ضمن مهامها التحقيقية واللقاء مع الأطراف المعنية بهذا الملف.

ولفت الزيادى فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية إلى أن اللجنة النيابية ستتعاون مع اللجنة الحكومية من اجل السير على مسار واحد وستكون هناك اجتماعات مستمرة لتقديم تقرير مشترك، موضحا أن اللجنة سوف تنجز تقريرها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الزيادى أن لجنة الصحة النيابية ستجتمع مساء اليوم الأربعاء لتحديد مسار عملها وآلية التحقيق والتوقيتات الزمنية.

فيما كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، عن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين في ذي قار.

وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي إن الاجتماع النيابي مع اللجنة الحكومية تطرق الى حادثة الحريق وخرج بتوصيات أهمها دعوة رئيس مجلس النواب إلى اجتماع للرئاسات الثلاث ورؤساء القوى السياسية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل محافظة ذي قار ومن بينها الصحية فضلاً عن بقية المحافظات.

وأوضح الكعبى أن مجلس النواب بانتظار التحقيقات التي سوف تعلنها الحكومة وكذلك اللجنة المشرفة من البرلمان قبل اتخاذ خطوات جديدة.

النواب العراقي محمد الحلبوسي ذي قار اجتماع طارئ رؤساء القوى السياسية

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