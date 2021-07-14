هل الأذكياء هم الأقل سعادة في الحياة؟ علم النفس يجيب

يسجل التاريخ مقولة أرنست همنغواي "السعادة لدى الأذكياء هي أندر شيء أعرفه"

وهذا اعتقاد يرجع لآلاف السنين فكون الناس العاديين أكثر سعادة من الأذكياء هي فرضية يتم الترويج لها بشكل متكرر.

وطبقا لهذا الاعتقاد قد تكون غالبية الجماهير راضية عن مكان دافئ للنوم ومقهى جميل للتسكع ليلة الجمعة، لكن النخبة المبدعة ممزقة باليأس، لأنهم وحدهم يفكرون في مشاكل الحياة.

لا يوجد علاقة بين الذكاء والسعادة

يبدو من الناحية النظرية المشكلة في أنه هذا ليس صحيحًا وفقًا لما ذكره موقع health care لا توجد علاقة بين الذكاء والسعادة.

يمكن للمرء أن يفهم النقطة الفاصلة إذا لم تكتشف كيف تكون سعيدًا ، إلى أي مدى يمكنك أن تكون ذكيًا؟

تبدو عبارة "أنا ذكي جدًا بحيث لا أكون سعيدًا" أكثر نبلاً من عبارة "أنا بدين جدًا لأكون سعيدًا"، لكنها في الحقيقة مجرد أحد الأعذار العديدة التي نستخدمها لتبرير قلقنا. "لا يمكنني أن أكون سعيدًا لأن والديّ مريضين " أو "لا يمكنني أن أكون سعيدًا لأنني أكره وظيفتي." "لا يمكنني أن أكون سعيدًا لأنني في زواج سيء."

السعادة لا تأتي بل عليك أن تصنعها

الحقيقة هي أن السعادة هي عمل شاق ، بغض النظر عن معدل ذكائك أو عمرك أو وزنك أو حالتك الاجتماعية. السعادة لا تأتي إليك ، عليك أن تصنعها.



غالبًا ما نعتقد أن السعادة تنتظرنا على الجانب الآخر من إذا فقط لو لم أكن متزوجًا من هذا الشخص ، ولم يكن لديّ هذه الوظيفة ، أو كنت نحيفًا أو كان بمقدوري حل مشاكل العالم ، فسأكون سعيدًا.

نقول لأنفسنا إنه إذا تمكنا فقط من تخليص أنفسنا من مشاكلنا (الزوج ، الوظيفة ، أب فلاب) فعندئذ سنكون سعداء. لكنها خرافة.

إذا كنت تريد أن تكون سعيدًا ، فقرر أن تهتم بشيء ما سواء كان أطفالك أو وظيفتك أو ابحث عن شيء يهمك وساعد في تحسينه.