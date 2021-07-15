الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 أنواع مختلفة من الستائر المستخدمة فى ديكور غرفتك

الستائر
الستائر

تضفي الستائر أهمية كبيرة على المظهر الخارجي وديكور الغرفة؛ لأمران الأول اختيار أي نوع من الستائر تناسب  التصميم الداخلي للغرفة، والثاني هو أن الستائر لا تستهلك مساحة شاغرة في الغرفة ولا نحتاج لنقل أي أثاث من مكانه.

وليست كافة الستائر متشابهة، هناك مجموعة متنوعة من الأنواع المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها في حالة الرغبة لإضافة بعض الذوق والأناقة إلى منزلك. 

وإليك بعض أنواع الستائر  التي قد لا تكون على دراية بها.

ستائر معتمة

تضفي الستائر أهمية كبيرة علي المظهر الخارجي وديكور الغرفة وما يجعل للستائر هذه الأهمية، وتهدف هذه الستائر إلى حجب الضوء تمامًا وهي تلائم غرف النوم.
ستائر جروميت 
وهذا النوع من الستائر لا يتمتع بشعبية كبيرة، و يكون عبارة عن ستائر معلقة من حلقات معدنية يتم إلى قضبان الستائر  بحيث تبدو الحلقات المعدنية وكأنها مثبتة في الستائر.

ستائر مطوية

تحتوي هذه الستائر على العديد من الطيات أو طيات متباعدة بشكل متساوٍ في الأعلى، وتستفيد إما من الحلقات أو خطافات الدبوس لتثبيتها بعد ذلك على قضبان الستائر.

ستائر بريسيلا

هذا ليس نوعًا شائعًا حقًا ولكنه يتمتع بمظهر مميز للغاية، والستائر في هذه الحالة مكشكشة ومثبتة على قضيبين منفصلين مما يسمح لها بالتداخل.

الستائر الشفافة

تحظى بشعبية في الكثير من أنماط وأنواع الديكور المختلفة، إنها ستائر شبه شفافة مما يعني أنها توفر بعض الخصوصية ولكنها تسمح أيضًا بمرور الضوء ولا تحجب الرؤية تمامًا.

الستائر الحرارية

هذا النوع من الستائر يوفر طبقة من العزل ويمكن أيضًا أن يخمد الصوت حيث يتوفر له طبقة من الإسفنج الأكريليكي بين طبقات القماش وهي ممتازة إذا كان لديك نوافذ قوية أو تعيش بالقرب من طريق صاخب.

ستائر المقهى 


وتتكون من العديد من الطبقات، هذه الستائر قصيرة وتغطي الجزء السفلي من النافذة فقط، يتم استخدامها عادة في المطابخ والحمامات، ويرجع تسميتها لأنها غالبًا ما تستخدم في المقاهي.

الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
الستائر
ستائر معتمة ستائر مطوية أنواع الستائر ستائر مكشكشة ستائر شفاقة ستائر مناسبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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