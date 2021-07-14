الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل لقاء «زين» ووفد شبكة الإعلام العراقي لبحث التعاون بين الجانبين

لقاء حسين زين بنائب
لقاء حسين زين بنائب وزير الاعلام العراقى

 استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد صباح علال زاير نائب مدير عام شبكة الإعلام العراقي والوفد المرافق له، حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودًا إيجابية على الجانب المهني والاقتصادى معًا. 

وأكد زين على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل مع الجانب العراقي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجى والتدريب والإنتاج المشترك، كما اقترح زين خلال اللقاء عمل انتاج مشترك لمسلسل إذاعى درامي خاصة أن هناك تجربة إنتاج ناجحة مع الجانب العراقي في برنامج "بيت للكل" الذي حظي بإعجاب ومتابعة الملايين في الوطن العربي كما تطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي، كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين السيدة قد نعت جيهان السادات، ببالغ الحزن والأسى قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت الوطنية للإعلام فى بيان لها إن الراحلة لها الكثير من المواقف الوطنية العظيمة فى فترات الحرب والسلام، ونموذجاً مشرفا للمرأة المصرية يحتذى به  في العطاء والإخلاص، وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 87 عامًا.

كانت حالة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قد تدهورت بعد أن مرّت بأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى وأُودعت داخل إحدى غرف الرعاية المركزة؛ وذلك لتلقي العلاج وسرعان ما منع الأطباء الزيارة عنها لسوء حالتها الصحية، ما جعل أهلها يطالبون المصريين بالدعاء لها؛ أملا في الشفاء بشكلٍ سريع.

الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين تعاون اعلامى بين مصر والعراق الوطنية للإعلام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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