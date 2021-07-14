«الاستثمار الأوروبى» يضخ 191 مليون يورو فى مشاريع البنية التحتية بالتشيك

وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على ضخ استثمارات بقيمة 191 مليون يورو لصالح البنك التشيكي للضمان والتنمية (ČMZRB)، من أجل دعم تمويل تطوير مشاريع البنية التحتية البلدية والإقليمية في جمهورية التشيك.

ووفقًا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، يدعم البنك برنامج CMZRB الحضري للتنمية المستدامة في البلديات والتعافي الأسرع للاقتصاد التشيكي من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت ليليانا بافلوفا، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مسئولة عمليات البنك في جمهورية التشيك، إن التنمية الإقليمية المستمرة والمستدامة في البنية التحتية على المستوى الإقليمي هي العامل الأساسي لتحسين نوعية المعيشة وممارسة الأعمال التجارية.

وحسب البيان، يدعم قرض بنك الاستثمار الأوروبي جهود حكومة جمهورية التشيك لإنعاش الاقتصاد الوطني في أعقاب جائحة كورونا، وذلك من خلال تحفيز مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي والإقليمي.

يذكر أن بنك الضمان والتنمية التشيكي (ČMZRB) هو كيان مصرفي مملوك للدولة يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية التشيك وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال المنتجات المصرفية المتخصصة بالتعاون مع مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.

من ناحية أخرى، وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وشركة SOF Connect AD، اليوم، اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو لتحديث مطار صوفيا الدولي.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان له اليوم، أن تمويله يدعم تحديث البنية التحتية في مطار صوفيا الدولي وكذلك رفع مستوى المكونات التنظيمية والسلامة والأمن لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن تحسين كفاءة مرافق المطار بما في ذلك مكونات كفاءة الطاقة وضمان حماية البيئة.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ليليانا بافلوفا، أهمية استراتيجية البنك لدعم وتطوير مطار صوفيا على المدى الطويل بهدف سد فجوات النقل في أوروبا وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي والإقليمي في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المطار يعتبر البوابة الدولية الرئيسية لبلغاريا، حيث استقبل 7.1 مليون مسافر في عام 2019.



وحسب البيان، يتسق القرض مع خريطة البنك الأوروبي للمناخ، والتي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2020، حيث ينتمي مطار صوفيا الدولي إلى شبكة النقل الأساسية عبر أوروبا (TEN-T)، ويعتبر من بين أكثر المطارات ازدحامًا في منطقة البلقان وواحدًا من أكبر المطارات في وسط وشرق أوروبا.