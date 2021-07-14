الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة وفعاليات مشروع DIAPOL

«الإقليمي للطاقة» يدعم جهود خفض الانبعاثات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تدعم الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة والمحافظة على الطبيعة والسلامة النووية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مشروع إدارة الطاقة -جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع DIAPOL .

وأكد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) أن المشروع يهدف إلى دعم جهود إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية الخاصة بتطوير وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة في المنطقة. ويدعم المشروع المبادرات الإقليمية الخاصة بالطاقة المستدامة والتغير المناخي في الوطن العربي وقد تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع عام 2018 لتشمل مجالات وأهداف متعددة كما يلي 

وأوضح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) أنه تم العمل على تطوير أداة رصد ومتابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وذلك من خلال دعم الدول العربية في تطوير وتنفيذ ورصد الخطط الوطنية للطاقة المتجددة والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، إعداد آليات لرصد ومتابعة إجراءات الطاقة الخاصة المساهمات المحددة وطنيا (NDC/INDC)، تحديث دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية.

وأشار المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، إلى ضرورة تعزيز إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحفيز استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيات صديقة المناخ.

كما أشار المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)  إلى أنه تحت مظلة المشروع، يتولى المركز عدد من الأنشطة تشمل:

1-وضع سيناريوهات طويلة الأجل لتخطيط الطاقة ودراسات حالة لدولتين عربيتين.

2- تطوير بروتوكول مراقبة للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

3-تقديم الدعم اللوجستي والفني لليوم العربي لكفاءة الطاقة والمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ARFREE.

كما أوضح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، أن الأنشطة تشمل: تصميم وتنفيذ ورصد الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، إعداد آلية لرصد إجراءات الطاقة الخاصة المساهمات المحددة وطنيا (NDC/INDC)، إصدار العدد الخامس من الدليل العربي للطاقة المتجددة.

دعم الاجتماع السنوي لشبكة مشروع شمسي SHAMCI.

ولفت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)  إلي أن النتائج الرئيسية للمشروع تتضمن تنظيم 14 فاعلية منها ورش العمل وأنشطة تنمية القدرات. تطوير وإصدار 16 دراسات وتقارير تحديث وتطوير بوابة المعرفة الأولي في مجال الطاقة المستدامة TaqaWay.

الإقليمي للطاقة يدعم الجامعة العربية الانبعاثات خفض إذاعة الشرق الأوسط شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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