الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد القرار «التعسفى» بفصلهم.. قيادات وأعضاء «الحركة الوطنية» فى ضيافة «الدستور»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضافت مؤسسة «الدستور» عددا من أعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية، والذى صدر ضدهم قرار تعسفي بفصلهم من الحزب، وهم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور نور الشيخ، الأمين العام المساعد بالحزب، ومحمد صلاح الساحة، أمين التنظيم بالحزب.

حضر الندوة مجموعة من أمناء الشباب بالحزب بالأمانات المختلفة، والذين تقدموا باستقالاتهم من الحزب، تضامنا مع كل من محمد عزمي، ونور الشيخ، ومحمد الساحة.

وأدار الندوة، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، حيث كشفت قيادات الحزب عن العديد من المخالفات الإدارية والمالية، ودوافع القرارات التعسفية التي صدرت ضدهم، من جانب رئيس الحزب.

كما كشفوا خلال الندوة التي سوف تنشر لاحقا، عن كافة الخطوات القانونية الذى قاموا باتخاذها لإبطال قرارات فصلهم، وكذلك الإجراءات الأخرى التي ينون اتخاذها للحفاظ على حقوقهم.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حزب الحركة الوطنية المصرية النائب محمد عزمي مجلس الشيوخ نور الشيخ محمد صلاح الساحة الدكتور محمد الباز الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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