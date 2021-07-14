الكرملين: نصطدم بتسييس مسألة اللقاحات الروسية ضد كورونا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن بلاده تصطدم بعملية تسييس مسألة اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن موقف موسكو سلبي للغاية من هذا الموضوع.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات، اليوم الأربعاء - "لقد قلنا مرارا إننا نعارض بشكل قاطع تسييس كل ما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. نحن نختلف مع هذه الصيغة ولا ننخرط في أي نوع من التسييس، ونعتقد على العكس من ذلك أن ترويج لقاحاتنا غالبا ما يواجه للأسف نهجا مسيّسا، ونعتبر هذا أمرا سلبيا للغاية".

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.