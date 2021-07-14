تحت تأثير المخدرات.. سائق يصدم 4 مواطنين بينهم طفلة في الطالبية

أصيب4 أشخاص بينهم طفلة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمهم من سيارة ربع نقل مخصصة لنقل المواطنين، بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

- نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن السائق كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، فانحرفت بيده عجلة القيادة مما نتج عنه وقوع الحادث.

وكان الرائد إسلام السيدن رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة،قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من أهالي منطقة الكونيسة بدائرة القسم، تفيد بوقوع حادث ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل مخصصة لنقل المواطنين يقودها سائق تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، انحرفت بيده عجلة القيادة مما نتج عنه اصطدام السيارة بـ "فاترينة" لبيع الحلويات، و إصابة 4 أشخاص سيدتين شاب طفلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

- ضبط المتهم

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في الحادث، وتم اقتياده إلى ديوان القسم تبين أنه لا يحمل أوراق تدل على هويته وأدلى بمعلومات مغلوطة وانتحال صفة غيره للهروب من جريمته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

ونقدم 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادةـ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج، إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة.

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة، للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.