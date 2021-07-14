الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة هيئات للسنة المالية 2021-2022

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.

فقد وقع الرئيس السيسي، قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢، وقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ونشرت القوانين بالجريدة الرسمية.

