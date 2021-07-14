الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بها تجسيد لهدم الكعبة.. تقديم دعوى لحجب لعبة «فورتنايت» أمام القضاء الإداري

محكمة
محكمة

قدم أشرف فرحات، المحامي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادًا على هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

و حملت الدعوى رقم 59136 لسنة 75 قضائية شق عاجل، ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بصفته.

- تفاصيل الدعوى

وأكدت الدعوى، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس لا سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة.

 - محكمة القضاء الإداري واختصاصاتها

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. 

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى، ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.

مجسم لعدم الكعبة القضاء الادارى حجب لعبة فورتنايت دعوى قضائية

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وائل لطفي

تجارة القبح

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