الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

السيسي
السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومؤكدا على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.

من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، مشيرا إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوي البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

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وائل لطفي

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